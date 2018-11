Rottweil Nach Aufregung um Schantle-Auktion: Ab ins Museum

Eigentlich nimmt das Landesmuseum keine Narrenkleider mehr in seine Ausstellung auf. Für den 90 Jahren alten Schantle von Dieter E. Albrecht machte Museumsleiter Markus Speidel eine Ausnahme. "Es handelt sich um ein herausragendes Stück, sowohl was die Historie, als auch was den Zusammenhang, weshalb es abgegeben wurde, anbelangt", betont Speidel am Telefon. Der ehemalige Rottweiler Schultheiß Edwin Glükher "eine wichtige Rottweiler Person" hatte das Narrenkleid 1928 anfertigen lassen. Dass dieses Kleid nun abgegeben werde, weil sein Besitzer mit dem heutigen Zustand der Fasnet nicht zurecht kommt, sei sehr spannend. "Das ist eine Diskussion über die Inhalte der Fasnet an sich", meint Speidel und spannt den Bogen zur Adelung der schwäbisch-alemannischen Fasnet als Unesco-Weltkulturerbe. Die Abgabe des Schantle, der den Albrechts immerhin in sechster Generation gehörte, sei letztendlich eine Form des Protests, interpretiert Speidel.

Übergabe Anfang 2019

Anfang des Jahres, vermutlich sogar am Dreikönigstag, 6. Januar, soll das Kleidle offiziell im Waldenbucher Schloss an das Museum übergeben werden. Wobei es dort zunächst im Depot verschwindet, weil die Ausstellungsräume umgebaut werden.