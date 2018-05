Rottweil Nach 100 Jahren versiegt das Wasser

"Die haben gesagt, das kann dauern." Er sei entsetzt, wenn er daran denke, was da noch alles auf ihn zukomme – auch kostenmäßig. Denn über den Lärm und Schmutz der vorbeibrummenden Baustellenfahrzeuge regt er sich schon gar nicht mehr auf.

Mit dem Anschluss ans öffentliche Wasser- und Abwassernetz müssten nun im Haus neue Rohre verlegt werden. "Die Anschlüsse passen doch gar nicht", sagt Eggert – und das geht ins Geld. Die ENRW betont auf Nachfrage, dass man die Anlieger über die Veränderung frühzeitig informiert habe. Das Abwasserbeseitigungskonzept erfolge durch den ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Abstimmung mit dem Umweltschutzamt. Immerhin –­die ENRW betont, der öffentliche Kanal sei mittlerweile betriebsfertig, der Anschluss könne erfolgen.

Auch die Stadt, der die Quelle gehört, sieht sich im Recht. Lothar Huber, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung, teilt auf Nachfrage mit: "Es existieren keine Wasserrechte für eine Quelle auf dem Grundstück der Familie Eggert." Vielmehr seien die beiden Grundstücke mit einem Durchleitungsrecht einer alten städtischen Teichelanlage – also einer alten Leitung – belastet, weshalb man die Trinkwassernutzung zugelassen habe. "Ein rechtlicher Anspruch besteht aber nicht", betont auch Cornelia Schilling, Sachbearbeiterin Tiefbau, die mit dem Fall befasst ist.

Für die Familie bedeutet das, dass mit dem versiegen der Quelle durch die Erschließungsarbeiten, die Wasserversorgung neu geregelt werden musste – auch für den Fall, dass die Quelle irgendwann wieder Wasser führen könnte "Wir prüfen das gerade", sagt Schilling. Ein Nutzungsrecht gebe es dann dennoch nicht.

Unterm Strich bleibt den Eggerts also nichts anderes übrig, als in den sauren Apfel zu beißen und sich anschließen zu lassen. Das Argument, dass der Anschluss an die öffentliche Kanalisation eine Wertsteigerung mit sich bringe, so jedenfalls sieht es die ENRW, zieht für die Eggerts nicht. "Ich will mein Haus ja nicht verkaufen", sagt Eggert. Er hofft nun, dass wenigstens die Anschlussarbeiten reibungslos über die Bühne gehen..