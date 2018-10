Rottweil Nach 100 Jahren noch Luft nach oben

Ein Grußwort sprach Carmen Merz, Bürgermeisterin von Zimmern. Sie ist die erste und bisher einzige Bürgermeisterin im Landkreis Rottweil. Gerade einmal 7,5 Prozent aller Bürgermeister in Baden-Württemberg seien Frauen, da ist noch Luft nach oben. "Frauenrechte sind Menschenrechte" gab Merz die Devise für die Zukunft vor. Auch der Deißlinger Bürgermeister Ralf Ulbrich betonte, dass Gleichberechtigung "eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe" ist. Die Gleichstellung existiere zwar auf dem Papier, "aber es gibt noch dicke Bretter zu bohren". Der Landtagsabgeordnete Stefan Teufel, CDU, freute sich, dass die Frauen Union an ein wichtiges gesellschaftliches Thema erinnert. Seine Fraktionskollegin, Sabine Kurtz, begrüßte er in seinem Wahlkreis.