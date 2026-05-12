Die Stadt steht vor richtungsweisenden Entscheidungen: Der Feuerwehrbedarfsplan zeigt immense Investitionen auf – dabei sieht ein Stadtrat durchaus Sparpotenzial.
Wie wichtig eine gut ausgestattete und leistungsfähige Feuerwehr ist, zeigte sich erst kürzlich eindrücklich. Der Brand auf dem Hof eines Zimmerner Entsorgungsbetriebs forderte die Einsatzkräfte extrem. Erst nach mehr als 24 Stunden waren die letzten Glutnester gelöscht. Eine Herkulesaufgabe für die beteiligten Feuerwehrleute – auch die Rottweiler, die die Zimmerner Kameraden unterstützten.