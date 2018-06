Rottweil Musikalische Rückkehr für den guten Zweck

Für Sarah Hahn war es eine Rückkehr an ihre alte Wirkungsstätte. Die ehemalige DHG-Schülerin machte 2015 ihr Abitur und studiert seit 2016 Violoncello und Schulmusik an der Musikhochschule Stuttgart. Bereits zu Schulzeiten nahm sie mehrfach am Wettbewerb "Jugend musiziert" teil und gewann zahlreiche Preise. Ihr großes Talent stellte sie am Freitagabend erneut unter Beweis. Virtuos spielte sie Johann Sebastian Bachs Suite Nr. V und eröffnete mit diesem Violoncello-Solo den Konzertabend.

Nach einer Pause kehrte sie gemeinsam mit der Pianistin Jana Purešić in den Musiksaal zurück. Die gebürtige Belgraderin studiert ebenfalls an der Musikhochschule Stuttgart. Ihre musikalische Ausbildung begann sie im Alter von acht Jahren, heute verfügt sie nach Konzertreisen in mehrere europäische Länder bereits über umfangreiche internationale Erfahrung. In perfekter Harmonie mit dem Cellospiel von Sarah Hahn erklang nun Ludwig van Beethovens Sonate Nr. 2 und Gabriel Faurés Elégie op. 24. Das Publikum bekundete den musikalischen Genuss mit minutenlangem Beifall und durfte sich über eine Zugabe freuen.

Mit den von den Zuhörern gespendeten Geldern möchten die beiden Musikerinnen die Arbeit des Hospizes am Dreifaltigkeitsberg in Spaichingen unterstützen. Zu diesem Zweck gab Sarah Hahn in der dortigen Wallfahrtskirche am Samstagabend ein weiteres Konzert.