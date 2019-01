Rottweil Musikalische Interferenzen

Jonathan Maag ist ein Saxophonist und Komponist, dem seine energiegeladene Spielweise und kreativen Kompositionen etliche Preise eingebracht haben. Er lebt und arbeitet in Bern, Freiburg und Köln und ist Co-Leader der Band Bounce.

Fabian Meyer begann im Alter von sieben Jahren eine klassische Violinausbildung, mit zehn Jahren kam das Klavier hinzu. Von 2006 bis 2012 studierte er an der Musikhochschule Stuttgart bei Paul Schwarz und Hubert Nuss sowie am Royal College of Music in Stockholm.

Jakob Obleser begann früh Musik zu machen. Über Gitarre und E-Bass fand er zum Kontrabass. Sein Weg führte ihn ins Jugendjazzorchester des Landes Baden-Württemberg, an die Musikhochschule Stuttgart und an das Pariser Conservatoire national supérieur de musique. Schnell ist er zu einem gefragten Bassisten in der jungen deutschen Jazzszene gereift.

Ferenc Mehl studierte an den Musikhochschulen in Leipzig, Amsterdam, Stuttgart sowie an der Manhattan School of Music. Außerdem lebte er von 2010 bis 2012 in Berlin. Sein Weg führte ihn über die Landesjugendjazzorchester Bayern, Sachsen und Baden-Württemberg ins Bundesjazzorchester. Zahlreiche CD-Veröffentlichungen dokumentieren sein Wirken. Mehl war Stipendiat der Kunststiftung Baden-Württemberg, der Yehudi-Menuhin Stiftung sowie der Baden-Württemberg Stiftung. Darüber hinaus ist er Träger des Kulturförderpreises seiner Heimatstadt Rottweil. Karten für das Konzert sind an der Abendkasse für 14 Euro (ermäßigt elf Euro) unter E-Mail jazzimrefektorium@gmail.com erhältlich.