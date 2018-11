Rottweil Musikalische Grüße an Dirigenten

Kontrastierend in ungewöhnlichen Klangfarben interpretierten die Musiker die Armenian Dances, einen Klassiker der symphonischen Blasmusik. Auffallend die ungewöhnlichen Wechsel im Rhythus (5/4-Takt) und das Wechselspiel zwischen Solisten (Horn, Fagott, Saxofon und Oboe) und Orchester. Anlehnend an Walzer- oder Ländlerassoziationen, lieblich langsamen Phrasierungen (glänzend die Oboe solo) und abrupt einsetzenden Tempiforcierungen setzten Dirigent und Stadtkapelle einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Elegant durch den Konzertabend geführt, bedeutete Jürgen Glück die Verbundenheit der Stadtkapelle zu ihrem früheren Dirigenten Hubert Holzner im Marsch Herzog von Braunschweig, einem majestätisch daherkommenden, keineswegs üblichen Marsch in eher militaristischer Stringenz, sondern im Gegenteil: mit vielschichtig festlichem Gepräge.

Ihre Verbundenheit mit einem Musiker zeigte die Stadtkapelle in der Auswahl des Komponisten Leonard Bernstein, der in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre. Seine West-Side-Story, eine Übersetzung von Shakespeares Drama Julia und Romeo in die 50er Jahre New Yorks, interpretierten Musiker wie Dirigent in auffallender Dynamik.

Mit den Danzas Cubanas von Robert Sheldo zogen die Musiker der Stadtkapelle nochmals alle Register an Spielfreude (hier auffallend die Trompeten und überzeugend die den Rhythmus durchhaltenden Schlagzeuger).

Nicht ohne eine Zugabe und diese in Verbundenheit zu einem früheren Dirigenten, Peter Hein, und wegen des augenzwinkernden Vorwurfs, zu wenig Marschmusik zu spielen, beendete die Stadtkapelle ihr Konzert mit der Marschburleske: "Einzug der Gladiatoren" vor lange anhaltendem Beifall der Konzertbesucher. Schade, wenn das diesjährige Jahreskonzert nur ein Interimskonzert mit dem Dirigenten Julian König gewesen wäre.