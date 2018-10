Rottweil Musik für die Orgel

Der musikalische Bogen spannt sich von klassischen Werken über zeitgenössische Musik und eigene Arrangements bis hin zu moderner Literatur. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Der Erlös des Konzerts kommt der Münsterorgel zugute, für die eine Generalüberholung ansteht.

Das Blechbläserquintett mit der klassischen Besetzung zwei Trompeten, Horn, Posaune und Tuba wurde 1987 gegründet und vereint fünf herausragende Musiker aus dem Landkreis Rottweil und Tuttlingen. Thomas Michelfeit, Michael Müller, Antal Fenyvesi, Meinrad Löffler und Bernd Kromer bieten in ihren Konzerten niveauvolle Musik, die bei weltlichem Programm gerne mit einem Augenzwinkern dargeboten wird. Seit einigen Jahren ergänzt eine Kinderkonzertreihe das Angebot. Ziel ist dabei, den jungen Zuhörern die Begeisterung für die Musik zu vermitteln und die Blechblasinstrumente näher zu bringen. Mit den beiden CD-Einspielungen "Let it Snow" und "Bescht Of" zeigt das Ensemble seine musikalische Vielseitigkeit.

Weitere Informationen: www.swabianbrass.com