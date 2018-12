Rottweil Musik, die einen zum Staunen bringt

Am Anfang stehen Aufbruch und Erwartung eines alles verändernden Ereignisses. Im zweiten Stück "Die Hirten" wechselt sich pastoraler Chorgesang mit innigen Sopranpartien ab. Als Solisten konnten für das Konzert die Mezzosopranistin und gebürtige Rottweilerin Julia Helena Bernhart und ihr Ehemann, der international bekannte Bassist Wilhelm Schwinghammer, gewonnen werden.

Bernhart kündigte mit engelsgleicher Stimme im dritten Stück großes Heil an, während die Hirten in "Bethlehem" zu Schwinghammers Bass-Solo das Kind in der Krippe finden. Harfenklänge vermischen sich mit dem oft volksliednahen Ton der Singstimmen, als die Hirten an der Krippe stehen und das Gotteskind anbeten: "Trost und Balsam für Leid und Qual, sei gegrüßt viel tausendmal".

Im sechsten Satz, "der Stern" entführt der Chor die Zuhörer in eine völlig andere klangliche Welt. Da ist Hoffnung, Sehnsucht, Entschlossenheit, nicht zu rasten, ehe man das Kind sieht, zu dem der Stern den Weg weist. Man erfährt von der Reise der Weisen, kann das Traben der Kamele beinahe hören, die Verzweiflung der Weisen fühlen, als der Stern sich vorübergehend verbirgt, und die Euphorie, wenn er den Weg nach Bethlehem zeigt.

Die kräftigen Stimmen der Männer rückten beim Preisen des "Königs im armen Stall"in den Fokus, ehe Maria im achten Satz das Wort ergreift und das Erlebte Revue passieren lässt: "Magnificat".

Geschlossen wird Rheinbergers Kantate mit dem Aufgreifen des Beginns, bevor alles mit der "Erfüllung" in einer jubelnden Fuge mündet. Und auch wenn das Kooperationskonzert so ganz anders war als die bisherigen DHG-Weihnachtskonzerte, so konnte man als Zuhörer nicht umhin, sich von der Stimmung tragen zu lassen, ja, zu staunen.