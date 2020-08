Rottweil Mundart als Heimat und Kulturgut

Diese Menschen, die dem Dialektforscher von der Uni Tübingen im Rottweiler Dominikanermuseum gegenübersitzen, lassen sich sofort auf ihn ein. Man sieht ihnen an, dass sie ihre Aufgabe ernst nehmen – und dass sie stolz auf ihren Dialekt sind und darauf, Teil des Projektes zu sein. Bei manchen Fragen kommen die Antworten wie aus der Pistole geschossen. Bei einigen anderen müssen die Befragten tief in ihren Erinnerungen graben.

Auch junge Menschen aus verschiedenen Ortsteilen sind mit im Boot. Sie schildern, wo und wie sie ihren Dialekt sprechen, welche Vorteile und welche Probleme er mit sich bringen kann. Sie sprechen darüber, was ihr Dialekt für sie bedeutet.

Projekt trifft Nerv der Bevölkerung

Kreisarchivar Bernhard Rüth zeigt sich mit dem bisherigen Verlauf des Projektes zufrieden. "Dieses Projekt trifft den Nerv in unserer Bevölkerung. Dabei geht es um etwas Alltägliches, etwas, was man oft nicht so wahrnimmt und vielleicht nicht wertschätzt", sagt Rüth. Umso wichtiger sei es, die gesprochene Sprache zu dokumentieren. "Solange es noch möglich ist", fügt Hecht hinzu. Bühler wird am Ende seiner "Rundreise" durch den Landkreis weit mehr als 100 Personen interviewt haben.

"Die gesprochene Sprache ist ein zentrales, integrales Moment unserer regionalen Kultur", hebt Kreisarchivar Rüth hervor. Sprache habe immer mit Identität zu tun und sei in ihrer regionalen Ausprägung auch ein Stück Heimat. "Vor diesem Hintergrund sind Wandlungsprozesse so wichtig", betont Rüth. Neben dem Sprachatlas schwebe dem Landkreis auch eine digitale Variante im Netz vor – mit O-Tönen und Erklärungen der Experten.

Hecht erwähnt in diesem Zusammenhang die beunruhigenden Tendenzen der Nivellierung. "Da kommt eine Art Einheitsschwäbisch raus", kritisiert er und muntert auf, der Mundart überall grundsätzlich mehr Raum zu geben.

Wobei die Sprache, das wissen die Experten, auch je nach Gesprächspartner und Situation stark variieren kann. "Es gibt diese vielen Sprachebenen, die wir alle virtuos handhaben. Ich spreche mit dem Hausmeister zum Beispiel anders als mit dem Landrat oder einem Wissenschaftler aus dem Norden", führt Rüth ein Beispiel an.

Das ist ein Phänomen, das auch Dialektforscher Bühler ab und zu während der Interviews beobachtet. "Das ist das Besondere, dass die Menschen zwischen dem Ortsdialekt und dem persönlichen Hochdeutsch wechseln können", sagt er. Bühler ermutigt seine Interviewpartner immer, "so zu schwätza, wie dr Schnabl gwachsa isch".

Ein weiterer spannender Aspekt ist, dass der Landkreis Rottweil kein "kernschwäbischer Bereich" ist, wie es Kreisarchivar Rüth formuliert. Das bestätigt Bühler: "Wir haben hier eine sprachliche Übergangslandschaft, in der das Schwäbische ins Alemannische übergeht."

Grammatische und phonetische Besonderheiten

"Gsi", "gsai" oder "gwe", "I han" oder "I hao": Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Mundartforscher. Grammatische und phonetische Besonderheiten interessieren ihn genauso wie der Wortschatz. Er bekommt in den Gesprächen aber auch Einblicke in die Lebensweise der Menschen damals und heute. Dafür ist er dankbar – Kreisarchivar Rüth ebenfalls. "Ich will ein globales Dankeschön richten an all die Personen, die sich bereit erklärt haben, Rede und Antwort zu stehen", sagt Rüth.

Wie fällt denn Bühlers Zwischenfazit aus? Immerhin hat er mehr als die Hälfte aller Ortsteile hinter sich. "Dem Dialekt geht es gut", meint er. Denn: Auch die junge Generation schwätzt durchaus Mundart. "Und die Infrastruktur ist hier positiv für den Dialekt, weil junge Leute, die hier aufgewachsen sind, zurückkommen, weil die Vereinsstrukturen gut funktionieren."

Einer der letzten Interviewpartner, der dem Dialektforscher in Rottweil gegenübersitzt, ist Günter Hirth aus Hausen. Wann sagt man in Hausen denn Pferd, Gaul oder Ross? Ist "Britt" statt "Brett" gebräuchlich? Werden die Haare "gestrählt" oder nur noch gekämmt? Hirth denkt nach, gibt gründliche Antworten. Oft heißt es dann: Ich würde das zwar verstehen, aber nicht selber sagen. Auch das notiert Bühler in seinen Unterlagen.

Für einen witzigen Moment sorgt die Frage danach, wie man denn "vom Stuhl runterspringen" sagen würde. "Hopsa", erwidert Hirth. "Kann man auch ›nabjucka‹ sagen?" interessiert sich der Forscher. Das sei eher ein Ausdruck für die Fasnet. D’Stadt nabjucka eben. "Was bedeutet das?", fragt Bühler. Hirth sieht ihn zunächst etwas ratlos an. Zusammen mit Winfried Hecht formuliert er dann eine Beschreibung: "Es ist die Art, wie man sich beim Narrensprung zu den Klängen des Rottweiler Narrenmarsches in der Stadt bewegt." Klingt doch gut – als Hilfe für all diejenigen, die in der Rottweiler Fasnetsszene nicht so bewandert sind.

Weitere Informationen: www.sprachalltag.de