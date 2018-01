Rottweil MUM-Verein in Notlage: Stadt will einspringen

Eine "Notlage" erkennt die Stadtverwaltung beim MUM-Verein. Dem Veranstalter des Ferienzaubers droht der Wegfall eines Landeszuschusses in Höhe von bislang 16 500 bis 18 000 Euro. Dieser ist zur Förderung soziokultureller Zentren gedacht, das MUM-Haus ist jedoch nicht mehr in Vereinshänden. Man habe sich bereits um alternative Förderungen bemüht, schreibt der Verein, bislang ohne Erfolg. Um für das Jahr 2018 Planungssicherheit zu haben, beantragt der Verein die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von maximal 10 000 Euro. Die Verwaltung schlägt vor, den Verein auch aus Anerkennung für die enorme Leistung bei der Organisation des überregionalen Festivals zu unterstützen.

Eine einmalige Unterstützung in Höhe von 4000 Euro soll der Jazzfestverein für Baumaßnahmen im Thekenbereich erhalten – "aufgrund der Notwendigkeit und des ehrenamtlichen Einsatzes der vielen Jazzfestvereinsmitglieder", so die Begründung der Stadtverwaltung.

Dringender Handlungsbedarf besteht auch bei der Kunststiftung Erich Hauser, deren Aufgabenerfüllung aufgrund der schlechten Zinserträge "auf fast dramatische Weise" schwieriger geworden sei, wie es im Zuschussantrag heißt. Für die Sanierung des Pyramiden-Daches besteht eine Finanzierungslücke von 100 000 Euro. Die Verwaltung schlägt hier Zuschüsse von zweimal 50 000 Euro, verteilt auf 2018 und 2019, vor.