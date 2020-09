Rottweil/Münster Illegale Nagelstudios: Angeklagte ist frei

Rottweil/Münster - Da waren’s nur noch fünf: Der Nagelstudio-Prozess am Landgericht Münster geht nun ohne süddeutsche Beteiligung weiter. Die 32-jährige Angeklagte aus Rottweil ist auf freiem Fuß. Nach einem Dreivierteljahr in U-Haft konnte sie die Justizvollzugsanstalt Bielefeld verlassen und zu ihrem Onkel in den Schwarzwald zurückkehren.