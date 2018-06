Rottweil Müll und Unrat sorgen für Ärger

Rottweil. Liegt in der Stadt zu viel Müll und Unrat herum? An manchen Stellen schon, wurde im Gemeinderatsausschuss am Mittwochabend moniert.

Stadtrat Karl Häring (FWV) ärgert sich über die dauerhafte "Müllhalde am Spital" und fragte bei der Stadtverwaltung an, was man diesbezüglich zu tun gedenke. An der Kreuzung Nägelesgrabenstraße/Oberndorfer Straße, also am Stadteingang, liegen auf einem privaten Grundstück Betonteile, Schuttberge und ähnliches. Oberbürgermeister Ralf Broß betonte, dass es sich nicht um "Müll" handle. Die Ablagerungen auf einem privaten Grundstück seien im zulässigen Bereich.

Härings Fraktionskollege Martin Hielscher berichtete, dass es im Bereich der Sitzgelegenheiten im der Hochbrücktorstraße immer wieder Probleme mit Müll und Verunreinigungen gebe. Es herrsche manchmal "Chaos", weshalb die dortigen Einzelhändler sich gezwungen sehen, teilweise selbst dort aufzuräumen und zu putzen.