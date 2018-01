Rottweil Mordversuch in Pizzeria: Kripo ermittelt weiter

Die Polizei macht auch zwei Tage nach der unfassbaren Tat konzentriert ihre Arbeit. Neue ­Erkenntnisse haben sich im Fall des Mordversuchs in der Küche der Rottweiler Pizzeria Rotuvilla seit Dienstag allerdings nicht ergeben. Dies ­bestätigte die Staatsanwaltschaft Rottweil am Mittwochvormittag auf Anfrage unserer ­Zeitung. Auch am Mittwoch waren Polizeibeamte vor Ort, um Spuren zu ­sichern.

Am Montag hatte ein Mitarbeiter des Gastronomiebetriebs seinen Chef mit einem Messer angegriffen und verletzt. Inzwischen ­gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von versuchtem Mord und schwerer Körperverletzung aus. Der mutmaßliche Täter wurde kurz nach der Tat festgenommen und sitzt aufgrund eines Haftbefehls in Untersuchungshaft. Die polizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, wie die Anwesenheit der Kriminalpolizei am zeigt.