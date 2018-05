Rottweil Mordprozess: Ex-Frau sagt vor Gericht aus

Kreis Rottweil. Am Vormittag des Fortsetzungstermins am kommenden Dienstag, 15. Mai, sollen der Mitteilung zufolge unter anderem die frühere Ehefrau des Angeklagten und eine Verwandte der früheren Ehefrau vernommen werden. Am Mittwoch, 16. Mai, werden fünf Polizeibeamte der Kriminaltechnik zur Spurensicherung am Tatort vernommen werden. Anschließend wird der polizeiliche Hauptsachbearbeiter gehört werden. Die Verhandlung wird sich am Donnerstag, 17. Mai, vormittags und am frühen Nachmittag den Sachverständigen des Landeskriminalamts zuwenden zu den Themen: Werkzeug, Waffen, Schmauch und Ballistik, DNA und Daktyloskopie. Zudem soll auch die rechtsmedizinische Sachverständige gehört werden.