Rottweil Monatlich 160 Taubeneier im Korb

Rottweil. In einem Korb trägt Arzu Paj den eindrucksvollen Beweis mit sich, dass die Taubenschläge in Rottweil funktionieren: Rund 160 Taubeneier sammelt sie mit ihren Helfern inzwischen pro Monat in den Nestern ein. Damit wird die Population der Vögel in Rottweil artgerecht eingedämmt (wir berichteten). "Wir könnten noch viel mehr machen, wenn wir mehr Geld und weitere Taubenschläge hätten", erklärt die Tierschützerin. Seit Mai hat sie dem immer größer werdenden Engagement eine Struktur gegeben und den Verein "Unsere Rottweiler Stadttauben" gegründet. Jetzt wurde eine neue Homepage eingerichtet, auf der sich viele Informationen rund um das Thema Stadttauben finden. Auch Flyer sind in Vorbereitung.