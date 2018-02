Rottweil . Am Sonntag gegen 20.10 Uhr ist es in der Gaststätte "Alte Post" in der Flöttlinstorstraße zu einer Körperverletzung gekommen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei versetzte ein 24-jähriger Mann im Mönchskostüm einem 42-jährigen Gast einen Tritt in den Hintern und verpasste ihm eine Kopfnuss. Der 42-Jährige musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilt die Polizei mit. Zwei anwesende Mädchen beobachteten den Vorfall und verständigten den Sicherheitsdienst. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes begleitete den 24-Jährigen nach draußen und verständigte die Ordnungshüter. Die beiden Zeuginnen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, in Verbindung zu setzen.