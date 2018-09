Rottweil Models fiebern Auftritt entgegen

Rottweil (az). Es geht inzwischen in die heiße Phase der Vorbereitung auf dieses Event, das im Frühjahr vergangenen Jahres eine erfolgreiche Premiere feierte. Die Organisatoren, ein Team des Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) mit Tobias Rützel, Ralf Graner und Bettina Baumann, bereiten die Veranstaltung, die den Namen "City life & Style" trägt, seit Monaten akribisch vor. Mit den wichtigsten Part hat Manuela Kammerer-Bohm. Sie kümmert sich um die Modenschau, das Herzstück der Veranstaltung.

Schon vor Wochen hat das Casting im Fotostudio von Ralf Graner stattgefunden. Jetzt fiebern 50 Models ihrem großen Auftritt am Samstag, 29. September, entgegen. Gleich zwei Mal, um 11 und um 15 Uhr, dürfen sie auf den Laufsteg, um aktuelle Mode der beteiligten Rottweiler Modehäuser und Boutiquen zu präsentieren.

Gezeigt wird, so Tobias Rützel, was im Herbst und Winter im Bereich der Damen-, Herren- und Kindermode angesagt ist. Auch Wäsche und Mode-Accessoires werden in Szene gesetzt. Die Models proben unter Anleitung von Manuela Kammerer-Bohm, die sich in Süddeutschland einen Namen in der Mode-Szene mit der Ausrichtung von Schauen gemacht hat. Bei schlechtem Wetter werden die Shows ins Parkhaus am Kriegsdamm verlegt. Geplant ist auch ein Auftritt der Tanzschule Herzig. Sie präsentiert am Samstag um 13 Uhr eine Dance-Show auf dem Laufsteg. Die Tanzgruppe Swabian Pockets aus Epfendorf begleitet die Modenschauen mit Street-Dance-Performances.