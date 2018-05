Rottweil Mode heutzutage wichtiger als eigenes Ich?

Hinter den neuesten Trends der Modeindustrie lauern die Schattenseiten: Ausbeutung, Einsamkeit und Manipulation. Ich selbst muss zugeben: Wenn man Kleidungsstücke trägt, die gerade in sind, fühlt man sich dazugehörig. Manchmal genügt ein kleiner Schritt in die entgegengesetzte Richtung und schon wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt.

Täglich werden Jugendliche zu der breiten Masse hingezogen, geben ihren eigenen Stil auf und kleiden sich, wie alle anderen. Deswegen nimmt man teure Markensachen in Kauf, um nicht ausgeschlossen zu werden. Dadurch verlieren Jugendliche aber das Leuchten.

Ein Beispiel aus meiner Sicht: Alle Menschen, die der Mode hinterher jagen, sind vergleichbar mit einem schwarzen Himmel in der Nacht. All diejenigen, die gegen den Strom schwimmen, symbolisieren Sterne. Das Fazit: Nur die Sterne leuchten auf dem eintönigen Hintergrund. Deswegen öffnet eure Augen. Zieht an, was euch gefällt, ob es momentan modern ist oder war oder irgendwann wieder sein wird.