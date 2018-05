Rottweil Mobilitätslabor: Wie sich Rottweil in (die) Zukunft bewegt

"Als kommunales Mobilitätslabor könnte Rottweil bis zum möglichen Veranstaltungsjahr 2028 neue Formen der Fortbewegung erproben und dann während der Landesgartenschau einsetzen", so Oberbürgermeister Ralf Broß. Damit greift die Stadt einen Trend auf, der bei Zukunftsforschern in aller Munde ist. Was bis vor Kurzem wie Science-Fiction aus Hollywood wirkte, wird derzeit ziemlich real: Busse, wie von Geisterhand gelenkt, fahren von A nach B und transportieren Menschen zuverlässig und vor allem bedarfsorientiert.

Noch sind diese Busse in der Entwicklungsphase und fahren nur zu Testzwecken, aber sie tun dies schon auf öffentlichen Straßen. Erste Stadt in Deutschland ist das bayerische Bad Birnbach. Dort dreht das autonome Shuttle "ioki" im Auftrag der Deutschen Bahn seine Runden. Man muss aber gar nicht so weit reisen, um Zukunft live erleben zu können: Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen testen seit März einen selbstfahrenden Kleinbus namens Trapizio im öffentlichen Personennahverkehr. Ab dem Sommer soll der Bus auch am Rheinfall fahren. In beiden Fahrzeugen ist aus Sicherheitsgründen in der Testphase noch eine geschulte Begleitperson an Bord.

"In zehn Jahren wird durch den rasanten Fortschritt bei der Digitalisierung auch die Verkehrswelt eine andere sein", ist sich Broß sicher. "Natürlich kann man heute noch nicht wissen, was bis dahin tatsächlich schon auf den Straßen unterwegs ist. Daher macht es Sinn, Rottweil bis dorthin als eine Art kommunales Mobilitätslabor zu begreifen und die verschiedenen Möglichkeiten auszuprobieren und zu testen, was nach Rottweil passt." Aus heutiger Sicht wäre es zum Beispiel denkbar, dass autonome Shuttles die Mobilitätslücke zwischen Bahnhof, Innenstadt und Testturm schließen, vor allem in den frequenzarmen Randzeiten. "Auch der Transport von den Park+Ride-Parkplätzen zur Landesgartenschau könnte zumindest teilweise so organisiert werden", denkt der OB. Der Vorteil: Die Busse können von den Menschen je nach Bedarf und zu jeder Uhrzeit bestellt werden, da kein Personal bereitgestellt werden muss.