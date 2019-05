Rottweil Mobilitätskonzept: Steht neues Parkhaus auf der Kippe?

"Ja wann passiert denn nun mal was? Fangen wir jetzt wieder bei Null an?" Die Reaktion von CDU-Stadträtin Monika Hugger zum "Sachstandsbericht" der Verwaltung in Sachen Mobilitätskonzept fiel eindeutig aus. Seit Jahren sind Themen wie Innenstadtverkehr, Parkkonzept, neues Parkhaus und Leitsystem in Rottweil ganz oben auf der Agenda. Doch was Peter Jung-Teltschik dem Gemeinderat am Mittwoch als Zwischenstand vortrug, zeugte nicht von allzu großen Sprüngen. Im Gegenteil, meinte FWV-Stadtrat Peter Schellenberg: "Wir waren eingentlich schon mal weiter. Da hätte ich Konkretes erwartet."

Auf seine Frage, warum es denn nicht endlich mit dem geplanten Parkhaus in der Bahnhofstraße 1 vorangeht, über das man schließlich lange und ausgiebig beraten habe, verkündete Fachbereichsleiter Lothar Huber schlechte Nachrichten: Die Baugrunduntersuchung habe ein höchst unerfreuliches Ergebnis gebracht, der Bau würde sich auf etwas 2,5 Millionen Euro verteuern. Vor einem Jahr war eine Lösung mit Untergeschoss im Gespräch gewesen. Rund 70 Parkplätze auf zwei Ebenen sollten so entstehen. Der felsige Untergrund macht dem wohl nun einen Strich durch die Rechnung.

Arved Sassnick (SPD) warnte davor, das Parkhaus abzuschreiben. Dies sei nicht zuletzt mit Blick auf das geplante Hotel im Alten Spital und die Pläne im Hotel Johanniterbad wichtig. Der Parkplatz Groß’sche Wiese, wo die Kapazitäten ebenfalls erhöht werden sollen, sei hier keine Alternative.