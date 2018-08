Rottweil Mitarbeiter wollen mit einer Stimme sprechen

In der konstituierenden Sitzung in St. Konrad Zimmern wurde Monika Gutbrod aus dem Luise-Poloni-Heim Tübingen zur Vorsitzenden gewählt. 1045 Mitarbeiter insgesamt sind in der Stiftungs-Altenhilfe in Altenzentren, Pflegediensten und Betreutem Wohnen beschäftigt.

Im Kreis Rottweil gehören drei Altenzentren in Rottweil, Dunningen und Zimmern, ein Pflegedienst in Rottweil und die Kirchliche Sozialstation Schramberg dazu, im Kreis Tuttlingen sechs Altenzentren in Tuttlingen, Mühlheim, Wehingen, Spaichingen und Trossingen sowie zwei Pflegedienste. Weitaus die meisten Mitarbeitenden mit 86 Prozent sind Frauen. Auch der Anteil von Teilzeitarbeit ist sehr hoch.

Um die gemeinsamen Anliegen besser bündeln zu können, stimmten die vier bisherigen MAV-Gremien der Regionen dem Vorschlag der Stiftungsleitung zu, bei den Neuwahlen 2018 eine einheitliche Altenhilfe-MAV zu bilden. Die Mitarbeitervertretungen von kirchlichen Einrichtungen vertreten die Interessen der Mitarbeiter und gestalten die Rahmenbedingungen mit, beispielsweise durch Dienstvereinbarungen zu Arbeitszeitregelungen oder zu den jährlichen Zielvereinbarungs- und Entwicklungsgesprächen.