Rottweil Mitarbeiter klagt gegen Vinzenz-von-Paul-Hospital

Einen ähnlichen Fall wie diesen gab es bereits in der Vergangenheit in einem anderen zur Vinzenz-von-Paul- Gesellschaft gehörenden Seniorenheim in Schwäbisch Gmünd, als eine Pflegerin im Vorstand der Mitarbeitervertretung wegen ihres kämpferischen Einsatzes gekündigt werden sollte. Unter anderem ging es dort um fragwürdige Arbeitsbedingungen, die in der öffentlichen Diskussion die Frage aufwarfen, inwieweit die Personalpolitik in der gemeinnützigen GmbH überhaupt mit dem christlichen Menschenbild, das von einer katholischen Einrichtung erwartet werden könne, übereinstimmt.