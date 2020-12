Rottweil Mit Vorsicht, aber auch mit Zuversicht

Gibt es denn auch positive Seiten? "Das ist etwas zwiespältig", sagt der OB. "Auf der einen Seite hat Corona dafür gesorgt, dass viele repräsentative Termine nicht mehr stattfinden konnten, unter anderem Jubiläumsfeiern, Blutspenderehrungen, Besuche von Altersjubilaren, Konzerte. Es war eine gewisse Entspannung, Entschleunigung. Auf der anderen Seite bedauere ich es natürlich. Wir alle vermissen das sehr."

Auch in vielen anderen Bereichen merke man, was einem fehlt. "Vor allem der soziale Kontakt. Man beschränkt seine Kontakte, wo es nur geht. Das Reden in einer geselligen Runde, das Zusammensein – das alles ist nicht möglich, und das fehlt."

Online-Formate könnten in der Kommunikation eine sinnvolle Ergänzung sein, aber nie ein Ersatz, ist der OB überzeugt. "Eine Video-Konferenz läuft schon anders ab, als ein Gespräch in großer Runde, wenn man an einem Tisch sitzt. In einer Runde ist es einfacher – mit Mimik, Gestik. Es fällt leichter, auch mal zu unterbrechen. In einer Video-Konferenz entsteht diese Diskussionsatmosphäre nicht. Small Talk, alles, was man am Rande kommuniziert und erfährt, findet da einfach nicht statt", schildert Broß seine Erfahrungen.

Privat, sagt er, hat er 2020 eine Routine gefunden: "Meine Familie und ich, wir haben wieder verstärkt unsere Heimat kennengelernt. Wir haben viele Ausflüge gemacht. Corona hat ja dazu beigetragen, dass man seine Heimat wieder entdeckt hat." Aber auch da fehle die Spontanität. "Man wünscht sich natürlich, dass man sich bald wieder ungezwungener treffen kann."

Das Miteinander leide unter den Corona-Bedingungen. "Vor allem älteren Menschen und Menschen, die psychisch angeschlagen sind, tut Social Distancing nicht gut. Auch häusliche Gewalt nimmt zu. Da passiert ganz viel in unserer Gesellschaft, was hinter den Kulissen abläuft und als Spätfolgen erst erkennbar wird", meint Broß.

Gleichzeitig erfüllt es den OB mit Stolz, wenn er sieht, welch eine enorme Hilfsbereitschaft in diesen schweren Zeiten herrscht. "Wir haben relativ früh unsere Hilfsplattform organisiert, und es haben sich ganz viele gemeldet, die helfen wollten. Das zeigt: In Rottweil spielt das Ehrenamt eine große Rolle."

Für das Jahr 2021 hofft Broß, dass die Impfkampagne die Infektion eindämmen wird. "Wir werden 2021 so starten, wie 2020 endet – mit äußerster Vorsicht, mit Corona-Regelungen, aber auch mit Zuversicht und mit der Hoffnung, dass im nächsten Jahr wieder vieles so sein wird, wie wir es kennen. Ich bin im Grundsatz optimistisch. Wenn sich jeder an die Regeln hält, werden wir Licht am Ende des Tunnels sehen."