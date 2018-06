Rottweil Mit Tabuthema an die Öffentlichkeit

Mit der Aktion möchte der Verein ganz bewusst das Tabuthema häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe und sexuellen Missbrauch in die Öffentlichkeit rücken, heißt es in einer Pressemitteilung. Denn all dies gebe es auch in Rottweil, weiß das Team von "Frauen helfen Frauen und Auswege".

Culinara-Chef und GHV-Vorsitzender Detlev Maier begrüßte die Aktion: "Es ist eine gute Aktion, die wir selbstverständlich unterstützen", so Maier. Er kündigte an, dass auch in den Einzelhandelsgeschäften in der Innenstadt künftig die Flyer des Vereins ausgelegt werden sollen.

Bereits der an Fasnet hatte der Verein mit seiner Visitenkartenaktion in Rottweiler Kneipen und Restaurants auf sich aufmerksam gemacht. Die Aktion kommt noch immer gut an. Vielfach müssen die Karten bereits aufgefüllt werden. Auf den Kärtchen finden Betroffene Informationen zu Beratungsstellen, an die sie sich wenden können. 40 Prozent der Frauen in Deutschland haben seit ihrem 16. Lebensjahr körperliche und/oder sexuelle Gewalt erlebt. Dies ist das traurige Ergebnis einer repräsentativen Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema Gewalt gegen Frauen, die es seit 2004 gibt. In Rottweil nimmt sich der Verein "Frauen helfen Frauen" (FhF) seit 25 Jahren der Thematik an.