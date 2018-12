Rottweil Mit scheinbar müheloser Präzision

Rottweil (hf). Schon aus der noch dunklen Seitenkapelle klangen die verhaltene Gregorianik und das "Adventiének" des Ungarn Zoltán Kodály in klarer Fülle. Mit der Motette "Meine Seele erhebt den Herren" von Heinrich Schütz wurde die sichere Intonation und deutliche Artikulation des gesamten Konzertchores in dem chromatisch-rhythmischen Aufbau dieses Werks hörbar.

Über das gesamte Programm hielten die Münstersängerknaben unter dem klaren Dirigat ihres Chorleiters Philipp Klahm ihr feines Klangvolumen durch und vereinten Text mit adventlicher Aussage. In "Und unser lieber Frauen Traum" von Max Reger bezwangen die hohen Stimmen mühelos ihren Part und der Gesamtchor im Crescendo das chromatische Gefüge dieses Liedsatzes.

Die eingefügte Instrumentalmusik von Wolfgang Weis mit Harmonium und Truhenorgel gab einen Rahmen der Stille zwischen den Liedsätzen. Und auch der kurzfristig eingesprungene Tobias Southcott füllte mit seiner Harfe solistisch den gotischen Kirchenraum aus. Spielend leicht interpretierte er das Konzert für Orgel und Harfe von Georg Friedrich Händel, solo an der Harfe, mit schnellen Tempi mit äußerster Reduktion wechselnd. In seinen Improvisationen in As-Moll griff Southcott nur einzelne Saiten, kristallklar, um in der freien Bearbeitung Benjamin Brittens durch die warme Tiefe seines Instruments Klang und Raum zu verschmelzen.