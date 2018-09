Rottweil Mit Pointen scharf schießen

Rottweil. Den Auftakt der Kabarettreihe "Lachen besiegelt" im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule Rottweil macht am 21. September die Schweizer Satirikerin Lisa Catena. Sie hat die Schule und zwei Studiengänge abgebrochen und war Gitarristin einer mäßig erfolgreichen Punkrock-Band, heißt es in der Ankündigung. Seit sie sich über ihre gescheiterte Karriere lustig mache, verdiene sie damit Geld. In Zeiten, in denen Rockstars golfspielende Veganer mit eigener Turnschuhlinie sind, sei das Kabarett das neue Rock ’n’ roll: respektlos, aktuell und mitten ein.

In ihrem Programm "Grenzwertig" habe sich Lisa Catena die Frage gestellt: Wo hört Satire auf, wo fängt Politik an? Und was bedeute es für den Berufsstand des Satirikers, wenn mittlerweile die meisten Länder von Komikern und Clowns regiert würden? Lisa Catena ist der Mitteilung zufolge der Grenzzaun im Kabarett: unter Strom, aber offen für jeden, der eintreten will. Sie zeige, dass sich jenseits von Gut und Böse Grauzonen eröffnen. Die zu erkunden, möge an die Schmerzgrenze gehen, sei aber alleweil spannender als die ausgelatschten Pfade der Moral. Und ja, an diesem Grenzzaun werde geschossen. Zwar mit Pointen, dafür aus vollen Rohren.

Catena sei selbst für Bürger mit Frustrationshintergrund geeignet: Zwar Ausländerin – aber morgen wieder weg. Sie erklärt, warum Wilhelm Tell in Deutschland nicht funktionieren würde und weshalb die Österreicher immer die Bösen seien. Mit ihren Satire-Programmen gewann sie den "Swiss Comedy Award", den "Kabarett Kaktus" und den "Stuttgarter Besen" in Silber. Wie man es von einer Schweizerin erwartet, ist sie pünktlich und unkompliziert. Allerdings auch komplett unneutral, schnell und politisch.