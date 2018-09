Rottweil Mit Oberleitungen ist nicht zu spaßen

Eine weitere Frage, die er sich in einer solchen Situation stellen muss: Könnte das Nachbargleis und ein eventuell entgegenkommender Zug ebenfalls betroffen sein? Dann müsse er einen Nothaltauftrag erteilen. Der Fahrdienstleiter bekommt das mit und ergreift Sofortmaßnahmen. Die Konsequenz daraus? Die Strecke könnte mehrere Stunden gesperrt werden, was wiederum Auswirkungen auf den gesamten Fahrplan hat.

Leute haben weniger Respekt vor Gleisen

Eines hat er festgestellt: "Man kann definitiv sagen, dass die Leute immer weniger Respekt vor den Gleisen haben." Konkret nennt er das Beispiel, dass Fahrgäste unbefugt die Gleise überqueren oder gar über die Abzäunungen klettern, um ihren Zug noch zu erreichen. "Was die Leute oftmals unterschätzen", sagt er, sei, dass diese Aktivitäten auch ins Auge gehen und tödlich enden könnten.

Eines stellt der Lokführer klar: "Sicherheit steht immer an erster Stelle. Es geht schließlich um Menschenleben." So äußert sich auch eine Bahnsprecherin auf unsere Anfrage: "Sicherheit ist für die Deutsche Bahn das oberste Gebot – gemeinsam mit der Bundespolizei und anderen Partnern engagieren wir uns seit Jahren, um Unfälle zu vermeiden." Ein Beispiel sei die Kurzfilm-Reihe "Wir wollen, dass Du sicher ankommst", mit der auf Gefahren und Verhaltensregeln in Bahnhöfen, an Gleisanlagen und Oberleitungen aufmerksam gemacht wird.

Mit welchen Konsequenzen müsste der Unbekannte rechnen? Dieter Hutt, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg, betont, dass hier nicht die Bestrafung im Vordergrund liege. Vielmehr würde ein eindringliches Gespräch mit der Person geführt werden. In diesem Fall würde ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro auf den Mann warten. Der Grund: Unbefugtes Betreten von Bahnanlagen. Laut Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen sei dieser Vorfall in Rottweil allerdings als außergewöhnlich einzustufen.