Rottweil Mit Kreativität neue Akzente setzen

Nachdem sich die Gemeinden präsentiert hatten, gaben Landrat Wolf-Rüdiger Michel, die Schulleiterin des Albertus-Magnus-Gymnasiums, Edeltraud Voß-Soballa, der Kreisredaktionsleiter des Schwarzwälder Boten Armin Schulz und Dekan Martin Stöffelmaier eine Außenperspektive wieder.

Michel betonte, dass es auch für den Landkreis wichtig sei, mit den Kirchen zusammenzuarbeiten und zu kooperieren. "Staat und Kirche haben einen hohen Stellenwert", sagt er und wünschte, dass man auch in Zukunft gemeinsam weiterarbeite.

Edeltraud Voß-Soballa sagte, dass die Arbeit der Kirchengemeinden an den Schulen in vielfältiger Weise wahrgenommen werde, beispielsweise durch Schüler-gottesdienste. Nicht zuletzt seien die Pfarrer durch ihre Tätigkeit als Religionslehrer ein Teil des Lehrerkollegiums. Sie wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit und äußerte die Bitte, Schüler mehr zu kirchlichen Angeboten einzuladen.

Armin Schulz verdeutlichte mit einigen Schlagzeilen die Präsenz der Kirchen in der lokalen Presse. "Dies alles zeigt, die evangelischen Kirchengemeinden sind präsent in der Öffentlichkeit. Aus Sicht eines PR-Spezialisten ein Erfolg. Tolle PR, toll gemacht", lobte Schulz. "Die Spots, die ich auf das Leben in der Kirchengemeinde gerichtet habe, beleuchten eine engagierte und lebendige Gemeinde. In und um Rottweil wird Glaube auf ganz unterschiedliche Weise gelebt", so Schulz. In der Zukunft sei eine Kirche gefragt, die zu den aktuellen und drängenden Fragen Antworten sucht und findet, so seine Meinung.

Dekan Martin Stöffelmaier stellte die ökumenischen Besonderheiten und Strukturen dar, sprach einige Punkte kritisch an. Die Vielfalt der Aufgaben sei oft zehrend, so dass zu wenig Zeit für anderes bliebe. "Ökumene muss vor Ort gelebt werden", sagt er. Doch hier gebe es Störfelder, die durch die hierarchische Struktur der katholischen Kirche bedingt seien. Seine Wünsche für die Zukunft: "Kreative Personen unter uns sollen immer wieder ökumenische Akzente setzen".

Zum Abschluss gab Dekan Sebastian Berghaus den Gemeinden mit auf den Weg, nicht nach Vorschriften, sondern nach den Menschen zu fragen. "Fragen Sie nicht, was man darf, sondern, was hilft, und seien Sie in Ihrem Alltag so kreativ wie heute Abend".

In den nächsten Tagen werden die beteiligten Gemeinden einen Bericht aus den Ergebnissen des Abends erstellen, aus dem sich dann das Visitationsprogramm ergibt.