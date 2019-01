Rottweil Mit internationalen Speisen in neuer Aula gefeiert

An den kreativ und farbenfroh dekorierten Ständen wurden kostenlos selbstgemachte landestypische Speisen und Getränke angeboten. Im Vorfeld waren von jedem Schüler zwei Euro eingesammelt worden, die einem guten Zweck gespendet wurden. So konnten jeweils 400 Euro an die Kinder-Trauer-Gruppe "Kinder unterm Regenbogen" und an "Celine in Tansania" – eine ehemalige Schülerin der NBS, die dort ein freiwilliges soziales Jahr in einem Kinderheim absolviert – überwiesen werden.

Eröffnet wurde das Frühstück durch die neuen SMV-Verbindungslehrerinnen Vroni Huber, Angelika Meyer und Julia Ritrovato sowie Schulleiter Ingo Lütjohann.

Schülersprecherin Paula Maier bedankte sich für die Spenden an die beiden Organisationen sowie für eine Spende der Sparkasse Rottweil über 100 Euro. Nach einem ersten Lied der Schulband, welche auch für die weitere musikalische Begleitung sorgte, wurde das bunte Buffet eröffnet.