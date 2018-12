Rottweil Mit Indiana Jones ins große Abenteuer

Rottweil-Zepfenhan. In der festlich geschmückten Halle in Zepfenhan begrüßte der Vorsitzende des Musikvereins, Michael Jäger, die zahlreichen Gäste zu einem ganz besonderen Abend: Das Weihnachtskonzert sei in diesem Jahr das letzte Konzert, bevor die Musikkapelle im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Bestehen feiern darf.

Bereits beim Auftakt durch die Jugendkapelle Neukirch-Zepfenhan wurde durch die Stücke "Movie Adventures" und "Serengeti (An African Rhapsody)" deutlich, welch große Entwicklung die Jugendlichen unter der bewährten Leitung von Kathrin Brolde gemacht haben. Der Zepfenhaner Nachwuchs möchte sich auch im kommenden Jahr beim Jugendwertungsspiel im Mai in Neukirch den Wertungsrichtern stellen.

Im Anschluss verstand es die Gastkapelle aus Wehingen gekonnt, die Gäste durch ihre Musikauswahl aus ganz unterschiedlichen Stilrichtungen zu unterhalten. Dem Auftakt "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß folgte ein fulminanter Ausflug in die Filmmusik von "Gladiator". Nach "Toccata in D Minor" erklang der durch John Miles bekannte Welthit "Music". Den gelungenen Auftritt rundete der Marsch "The Bridge on the River Kwai" ab, bevor die Wehinger noch zwei Zugaben zum Besten geben durften.