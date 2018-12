Rottweil Mit Herrenkramers Kripple in Weihnachtszeit

Rottweil. Wer sich an den Sonn- und Feiertagen von Weihnachten bis Maria Lichtmess unbeschwert damit beschäftigen will, wie Groß und Klein in Rottweil die einzelnen Kapitel der Weihnachtsgeschichte dargestellen, also "leabig" machen, den erwartet das Kripple vom zweiten Weihnachtsfeiertag an, an Neujahr und Dreikönig sowie an allen Sonntagen bis Maria Lichtmess jeweils ab 14, 15 und ab 16 Uhr im zweiten Stock des Stadtmuseums. Das sind zusammen sieben Termine. Bei vier davon werden nacheinander Christi Geburt, der Besuch der Dreikönige an der Krippe, die Hochzeit von Kana und die Darstellung Jesu im Tempel in barocker Pracht neu aufgestellt. Das mit Stabpuppen dazu inszenierte Krippenspiel holt das weihnachtliche Geschehen nach dem Motto "Bethlehem kann in Rottweil sein" in die Welt der kleinen Leute von einst herein.

Kenner wissen: ’s Annemarekle, der Kreuzwirt, der Kemmichfeger, der arme Kapuziner und der Doktor Eisenbart sind die Hauptdarsteller im gut halbstündigen Krippenspiel, und so manche Weisheit, die sie unter die Leute bringen, hat heute noch Gültigkeit.

Weil die Zahl der Plätze beim Kripple beschränkt ist, können sich Interessierte jeweils in der Woche vor dem Spieltermin bis Freitag im Dominikanermuseum zu dessen Öffnungszeiten (von 10 bis 17 Uhr) kostenlose Platzkarten besorgen. Wenn jeweils noch Plätze beim Kripple frei sind, kann man es darauf ankommen lassen und einfach vor den Spielterminen am Portal des Stadtmuseums anfragen, ob sich gleich noch etwas machen lässt oder ob man es später nochmals versuchen soll. So oder so, ’s Annemarekle freut sich über jeden Besucher und wünscht natürlich schon jetzt nach allen Seiten schöne Feiertage. Der Eintritt zum Kripplesspiel im Rottweiler Stadtmuseum ist kostenlos. Gäste können dem armen Kapuziner aber eine kleine Spende in seinen Bettelsack stecken, hat er doch schon "drei Däg koan warma Löffelstil meh im Hals ghett".