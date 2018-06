Rottweil Mit Fahnen, Trommeln und Tröten

Die Fans erwartet eine Open-Air-Fanmeile, die jeweils ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet ist, mit Stadionwurst, Foodtruck, Live-Musik, Gewinnspielen, vier Bars und mehr. Fünf Großbildleinwände im Innenbereich sorgen zudem dafür, dass jeder gute Sicht auf Jogis Jungs hat.

Das Public Viewing startet am Sonntag, 17. Juni mit der Partie gegen Mexiko (17 Uhr). Die "absperrband" sorgt dabei für Live-Musik. Am Samstag, 23. Juni, geht es beim Gruppenspiel ab 20 Uhr gegen Schweden mit musikalischer Unterstützung von Matthias Rapp (unplugged), ehe es am Mittwoch, 27. Juni, ab 16 Uhr Südkorea zu schlagen gilt. Der Eintritt kostet bei allen Spielen drei Euro. Vorabkarten gibt es nicht.

Finale am 15. Juli

Sollte das deutsche Team die Gruppenphase überstehen, werden bis zum Ausscheiden der Mannschaft auch die Achtelfinale übertragen (Montag oder Dienstag, 2. und 3. Juli, jeweils 16 Uhr), die Viertelfinale (Freitag oder Samstag, 6. und 7. Juli, ab 20 und 16 Uhr) sowie die Halbfinale am Dienstag, 10. Juli, oder Mittwoch, 11. Juli, jeweils ab 20 Uhr. Das Spiel um Platz drei würde am Samstag, 14. Juli, ab 16 Uhr übertragen. Sollten es die Deutschen bis zum Finale schaffen, steigt die große Fußballparty am Sonntag, 15. Juli, ab 17 Uhr. Und wenn dann der fünfte WM-Sieg eingefahren werden sollte, sind lautstarke Fangesänge, ein rauschendes Fest und Autokorsos mit Kurs auf die Innenstadt programmiert.

Dort wird man dann wohl auf weitere Fans treffen, denn auch in der Innenstadt gibt es ein paar Public-Viewing-Spots, so im Innenhof der "Alten Post" (Flöttlinstorstraße), auf der Terrasse des "Schützen" (Königstraße) und einen kleinen im Außenbereich des "Act Yves" (Kapellenhof).

Weitere Informationen: www.facebook.com/KraftwerkRottweil