Rottweil Mit Einkäufen über die Hängebrücke?

Ganz so weit mochten Rottweils Grüne in ihrer letzten Sitzung laut eigener Aussage nicht gehen – auch wenn sie solche Sorgen durchaus nachvollzögen. Doch der Andrang zur Hängebrücke findet seine tages- und jahreszeitlichen sowie witterungsbedingten Ruhepausen, sind sie sich sicher. Obwohl die Hängebrücke in grünen Reihen nicht allseits Beifall finde, mochte keiner der Vorstände und Gemeinderäte am Ergebnis des Bürgerentscheids rütteln, heißt es in einer Pressemitteilung. Es sei eindeutig und verbindlich. Der Blick richte sich nach vorn, und die Stadt müsse regulierende Leitplanken setzen.

Vorstandssprecher Jörg Hügel plädierte für ein aktualisiertes Tourismuskonzept, das "Raum bietet für neue Entwicklungen". Einig war sich die Runde, dass Rottweil sich am sanften Qualitätstourismus orientieren soll: mit Stadtbild, Kultur, Geschichte und Schönheiten von Natur und Landschaft als Nahrung für Geist und Sinne – verbunden mit körperlichen Aktivitäten wie wandern, radeln, baden, saunieren, klettern. "Auf jeden Fall: Rottweil taugt nicht für Schund oder Ballermann.", so die Grünen.

Ob der Einzelhandel mit wachsendem Tourismus einen kräftigen Schub erhält, wie erhofft – da regten sich doch Zweifel. Wer schleppe schon gerne volle Tragetaschen zurück über die Hängebrücke. Doch Ingeborg Gekle-Maier rechnet auch hier mit Chancen: "Ein gehobenes Sortiment – etwa im Kunsthandwerk – kann Besucher ansprechen." Viel Potenzial schlummere hingegen in der Gastronomie. Erfreut registrierte die Ökopartei, dass sich im kernstädtischen Hotelgewerbe endlich eine Entwicklung ohne Tiefgarage oder Parkplätze am Eingang abzeichnet. Und Hubert Nowack fände es eine tolle Sache, wenn über bürgerschaftliches Engagement das traditionelle "Gasthaus zur Flasche" aus seinem Dornröschenschlaf erwacht.