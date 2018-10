Rottweil Mit einer Impfung kann ein lebenslanger Schutz erreicht werden

Die Kinderlähmung ist demnach eine hoch ansteckende Krankheit, die vor allem Kleinkinder, aber auch Erwachsene befällt. Das Virus verursache dauerhafte Lähmungen und Verkrüppelungen, die Infektion könne tödlich verlaufen.

Polio sei unheilbar, aber mit einer Impfung könne ein lebenslanger Schutz vor Kinderlähmung erreicht werden. Europa gelte zwar als poliofrei – doch weltweit sei das Ziel der Ausrottung immer noch nicht erreicht. Im Zeitalter zunehmender Globalisierung lauere die Gefahr eingeschleppter Viren sozusagen an jeder Ecke. Poliobetroffene Menschen aus dem Landkreis Rottweil und angrenzenden Landkreisen haben sich in der Regionalgruppe "Spätfolgen Kinderlähmung Landkreis Rottweil" des Bundesverbandes Poliomyelitis zusammengeschlossen, um sich gegenseitig auszutauschen und über das Krankheitsbild der Spätfolgen zu informieren.

Als Zeitzeugen dieser Viruserkrankung Polio sehen es die Gruppenmitglieder als eine ihrer wichtigsten Aufgaben an, am Beispiel der eigenen Betroffenheit über die Wichtigkeit von Schutzimpfungen zu informieren und damit der immer mehr um sich greifenden Impfmüdigkeit in der Bevölkerung entgegenzuwirken.