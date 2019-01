Rottweil Mit den Aufgaben wächst das Team

Rottweil. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen kratzen in diesem Jahr an der 20-Millionen-Euro-Marke. 19,65 Millionen Euro sind für die 291,3 Stellen im Haushaltsplan eingestellt, der am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderats verabschiedet werden soll. Auf die weitere Entwicklung weist die Kämmerei hin: Schon bei unverändertem Personalstand, nur mit den eingerechneten Tarifsteigerungen, liegen die Aufwendungen 2020 bei knapp 20,3 Millionen, 2021 bei 20,9 und 2022 bei 21,5 Millionen Euro. Gleichwohl bereitet die Sitzungsvorlage bereits auf die zu erwartende Zukunft hin: Umstrukturierungen und zusätzliche Aufgaben dürften zu weiteren neuen Stellen führen.

In diesem Jahr sind es 14,47 Stellen, die erstmals im Planwerk gelistet sind. In der Summe sind es im Vergleich zu 2018 Mehraufwendungen von 1,66 Millionen Euro. Der Großteil davon (650 000 Euro) resultiert aus den Tarif- und Besoldungssteigerungen. 390 000 Euro bringen die Veränderungen (wir berichteten) bei der VHS mit sich. Auf 275 000 Euro summieren sich die Kosten für Stellen, die im Verlauf des vergangenen Jahres besetzt worden sind. Die neuen Stellen aus dem Gesamtkonzept Wirtschaftsförderung mit 180 000 Euro, für die Koordination Kommunale Entwicklung oder auch durch die Freistellung der Kindergartenleitungen haben verhältnismäßig geringen Anteil am Wachstum der Personal- und Versorgungsaufwendungen. Indes: Nicht enthalten sind im Stellenplan Angestellte, die befristet für weniger als ein halbes Jahr beschäftigt sind.

Nach wie vor handeln der Gemeinderat und die Stadtverwaltung nach der Maxime, dass neue Stellen dann geschaffen werden, wenn sie sich rechnen. Sprich: Die Arbeit sonst extern zu höheren Kosten vergeben werden müssten, oder mit entsprechenden Einnahmen verbunden ist –­ wie etwa bei den Stadt- und Testturmführungen. Ausnahmen gibt es aber bislang schon: etwa für Schulen und Kindergärten sowie für die Ganztagesbetreuung, wo gezielt auf die wachsende Nachfrage und den Fachkräftemangel reagiert werden muss. Und auch die Wiederinbetriebnahme des Kindergartens Zepfenhan bringt einen Stellenzuwachs mit sich.