Rottweil Mit Axt in Haus eingedrungen

Kreis Rottweil. Ein 36-jähriger Mann ist im April vor dem Amtsgericht in Horb wegen Körperverletzung und Vergewaltigung zu drei Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Er startete über seinen Anwalt ein Berufungsbegehren, um zu beweisen, dass er seine ehemalige Lebensgefährtin nicht vergewaltigt hat. Die sexuellen Handlungen hätten einvernehmlich stattgefunden, so der Angeklagte, der in Untersuchungshaft sitzt. Er ist von Geburt an taub und kann nur über Gebärdensprache kommunizieren.

Ziel der Berufung sei es vor allem, dem Vorwurf der Vergewaltigung entgegenzutreten, so Verteidiger Andreas Rößner. Die Schläge gegen seine Ex-Partnerin räumt der Angeklagte ein.

Zu Last gelegt wird dem Angeklagten, dass er trotz Kontakt- und Annäherungsverbots immer wieder die geheim gehaltenen Wohnorte seiner Ex-Partnerin herausfand und sie dort mit seiner Gegenwart konfrontierte. Es sei ihm dabei vor allem um den gemeinsamen Sohn gegangen, so der Angeklagte.