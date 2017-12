Rottweil Mission erfüllt: Die Feuerwehr ist umgezogen

Lange wurde er herbeigesehnt, jetzt ist er vollzogen: der Umzug der Rottweiler Feuerwehr in die neue Feuerwache in der Schramberger Straße. Am Samstagvormittag war es endlich soweit. Und wie man es von der Feuerwehr kennt, war alles bestens vorbereitet. Bereits am frühen Morgen wurden die letzten Habseligkeiten aus den Spinden in die Fahrzeuge verladen und diese dann für den Fahrzeugkonvoi in der Schlachthausstraße arrangiert.

Für viele Feuerwehrleute waren dies emotionale und sehr bewegende Momente. So manche Träne kullerte. Schließlich geht in der Schlachthausstraße mit dem Umzug die Feuerwehrgeschichte an diesem Ort zu Ende. Ein neues Kapitel beginnt: draußen in der Schramberger Straße. Auch Stadtkommandant Volkmar Caduff fehlten letztlich die Worte, als er den Kameraden kurz vor dem Abmarsch noch letzte Instruktionen gab.

Ein historischer Augenblick