Rottweil Ministerium: Bahnhofs-Aufzüge kein Problem

Kreis Rottweil - Der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais stellte im Landtag eine Anfrage zur Situation der Barrierefreiheit an den Bahnhöfen im Landkreis Rottweil. Im Zuge von vermehrten Ausfällen der Aufzugsanlagen an den Bahnhöfen in Oberndorf und Rottweil wurden Beschwerden in der Bevölkerung laut.