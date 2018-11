Rottweil Ministerin um klare Worte nicht verlegen

Kreis Rottweil (lh). Bei ihrem Besuch in den Räumlichkeiten der Szene 64 in Schramberg zum Thema "Gute Bildung von Anfang an" richtete die CDU-Politikerin vor rund 200 Besuchern den Fokus auf zahlreiche Bereiche ihres Ressorts. Einerseits zeigte sie deutlich auf, welche Wege das Land in der Bildungspolitik unter ihrer Regie gehen soll. Andererseits räumt sie auch ein, dass in der Vergangenheit Fehler gemacht und Unsicherheiten gestreut wurden. Manche Vorhaben erforderten Geduld, bis eine spürbare Verbesserung eintrete. Dass das Land in der Bildung im Bundesvergleich ins Mittelmaß abgesunken sei, daran seien nicht die Lehrer Schuld. Vielmehr habe man bei den Rahmenbedingungen so manchen Abzweig verpasst.

Den Kindern müsse passgenaue Bildung angeboten werden, die schon in den Kitas beginne. In der Grundschule müsse das Gewicht wieder stärker auf die Kernkompetenzen wie Lesen, Rechnen, Schreiben gelegt werden. Achtjährige müssten wissen, was ein Anker ist, und dass er gelichtet und nicht gehoben werde.

Kinder zu erziehen, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Man habe viele engagierte Eltern an den Schulen, aber auch solche, die sich ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber entziehen würden. "Die Schule kann kein Reparaturbetrieb für Missstände in der Gesellschaft sein", betont Eisenmann diesbezüglich deutlich. Ihr sei es wichtig, dass Eltern die beste Betreuung für ihr Kind auswählten. Sie werbe dafür, die Schularten in paralleler Form und nicht in der Hierarchie zu sehen. Der Akademiker müsse nicht immer unbedingt mehr Geld verdienen als der Schreiner, deutet sie auch darauf hin, dass sich Karrieren auf vielen Ausbildungswegen entwickeln lassen und das durchlässige Schulsystem hierfür auch alle Chancen bietet.