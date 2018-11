Rottweil Millionenprojekt wächst in die Höhe

Wo sonst beim ersten Schneefall Jahr für Jahr die Kinder auf ihren Schlitten den Hang hinuntersausen, ragen jetzt Betonwände aus dem Boden. Zwei mächtige Kräne machen die Großbaustelle auf der Charlottenhöhe weithin sichtbar. Nach umfangreichen Erdarbeiten zieht sich mittlerweile das erste Geschoss des dreistöckigen Baus am Hang entlang.

Die traditionsreiche Edith-Stein-Schule setzt mit dem Neubau einen Meilenstein für die Zukunft. 400 junge Menschen sollen hier spätestens ab dem Jahr 2020 von rund 20 Lehrern in sozialen Berufen ausgebildet werden. Zehn Millionen Euro werden investiert. Schulleiterin Cornelia Graf sprach beim Spatenstich im Juli von einem "großen Traum", der mit dem Neubau in Erfüllung gehe. Bislang ist die Schule in der Rottweiler Johanniterstraße beheimatet. Nicht nur das Raumangebot, auch die verkehrliche Erschließung für die vielen Schüler verbessert sich mit dem Neubau deutlich. In direkter Nachbarschaft befindet sich das Berufsschulzentrum mit dem großen Busbahnhof.

Drei Ausbildungsberufe im Angebot