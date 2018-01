Rottweil Messerattacke: Polizei geht von Mordversuch aus

Gegen den mutmaßlichen Täter wurde am Dienstagvormittag Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Die Staatsanwaltschaft ging auch am Dienstagmittag davon aus, dass ein Streit in der Küche des Gastronomiebetriebes völlig aus dem Ruder lief. Mit einem Messer hatte ein Mitarbeiter der Pizzeria am Montagmittag gegen 12 Uhr seinen Chef attackiert, so dass dieser vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Obwohl der mutmaßliche 25-jährige Täter aus dem Lokal fliehen konnte, wurde er von Polizeibeamten des Reviers Rottweil nach kurzer Zeit in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen.

Hieß es zunächst, dass die Verletzungen des Opfers nicht sehr schwerwiegend seien, hat sich das Bild der Sachlage inzwischen verändert.