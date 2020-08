Rottweil Messerattacke im Jobcenter: 58-Jähriger bezeichnet Richter als "Henker"

Er hatte im Januar einen Termin bei der Mitarbeiterin im Jobcenter und dann, so die Anklage, unvermittelt auf sie eingestochen. Seine Tat hatte er zuvor auf Twitter angekündigt und danach Vollzug gemeldet: "Drei Stiche - warte auf Polizei". Am Tatort ließ er sich widerstandslos festnehmen. Bislang schwieg er zur Tat.

Der Fall hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der Mann war in Rottweil wohnhaft, stammt aus dem Ruhrgebiet. In Rottweil hatte er sich sozial engagiert, galt aber als schwierig.

Zum Auftakt des Prozesses wird ein Schreiben des Angeklagten an das Gericht verlesen, das in seinem Inhalt kaum nachzuvollziehen und wegen vieler kryptischer Notizen kaum lesbar ist. Von Häschen und Fuchsjagd schreibt er, von menschenfressendem Abschaum. "Hat Gott ihnen Recht verliehen?.. Sie reißen die Macht an sich.. das Desolate ist der Desolaten Volk.." Außerdem geht es um Ansprüche, die er für Mietkosten erhebt. Er befinde sich in einer Notlage, weil das Jobcenter seit seiner Inhaftierung nicht mehr zahlt. Dagegen will er klagen, schreibt er. Es geht seitenlang um ihn, um seine Krankenakten, um Implantate.

Angeklagter pöbelt mit Zwischenrufen das Gericht an

Er pöbelt mit Zwischenrufen das Gericht an, das nicht richtig lesen könne. Nicht um die Tat oder sein Opfer. Die Mitarbeiterin des Jobcenters hat laut Anklage nach den ersten beiden Stichen in den Thorax versucht zu flüchten. Er setzte ihr nach und stach ein weiteres Mal zu. Als die Frau nicht zur Tür hinauskam, suchte sie Schutz hinter dem Schreibtischstuhl und rief laut um Hilfe. Eine Zeugin kam hinzu. Das Opfer wurde lebensbedrohlich verletzt. Die Milz musste entfernt werden. Sie ist nicht in der Lage, im Beisein des Angeklagten auszusagen. Der sagt: "Die Vernehmung macht gar keinen Sinn. Das sind die Täter."

Uwe B. wird aus dem Saal gebracht, die Aussage seines Opfers kann er per Video verfolgen. Mit leiser Stimme berichtet die 51-Jährige von dem Minuten, die ihr Leben veränderten. Sie ist seit der Messerattacke in therapeutischer Behandlung, musste mehrfach operiert werden. Ihr Lunge und das Zwerchfell wurden genäht, die Milz entfernt, zwei Rippen waren gebrochen. Sie kann noch immer nicht richtig gut atmen, keinen Sport mehr machen.

Die 51-Jährige hat Mühe, über die "teuflischen Augen" zu sprechen, in die sich nach dem ersten überraschenden Stich blickte. Uwe B. habe einen Termin gehabt, es ging um eine ärztliche Überprüfung, die regelmäßig erforderlich ist, um zu überprüfen, ob er arbeitsfähig ist. Er habe seitlich von ihr gesessen, ungewöhnlich nah, und habe einen komischen Eindruck gemacht. Als sie sich kurz wegdrehte, habe sie einen heftigen Schlag gegen die Seite verspürt.

51-Jährige sagt aus: "Da dachte ich, jetzt bringt er mich um"

"Ich hab mich umgedreht und seine Augen gesehen und seine zusammengebissenen Zähne. Dann hab ich das Messer gesehen. Ich wollte zur Tür fliehen, aber er hat weiter auf mich eingestochen. Dann gab es einen Treffer Richtung Herz und da dachte ich, jetzt bringt er mich um." Dazwischen habe sie drei Stiche mit der Hand abwehren können. Ein Nerv am Daumen wurde durchtrennt. Sie sei nicht zur Tür gekommen, deshalb habe sie den Schreibtischstuhl genommen und mit den Rollen gegen ihn gerichtet. "Er stand dann vor mir und hat mich angeschaut und war zufrieden, das hab ich in seinen Augen gesehen. " Er habe noch gesagt: "Ich bin der Täter." Als Kolleginnen zur Hilfe kamen, sei er gegangen. Es war das erste Mal, dass die Frau überhaupt mit Uwe B. zu tun hatte. Täter und Opfer haben sich nie zuvor gesehen.

Wie der Schwarzwälder Bote exklusiv berichtet hat, war er Mitte der 90er-Jahre in einen mysteriösen Fall verwickelt. Seine Frau starb bei einem gemeinsamen Trip durch den Himalaja, sein Sohn ist seither spurlos verschwunden. Den Artikel hat der Mann im Verfahren vor sich liegen.

Vor der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil sind sechs Verhandlungstage angesetzt, das Urteil soll am 21. August gesprochen werden.