Rottweil Menschliche Nähe, Zuhören, Reden, Trösten

Menschen werden oft unvorbereitet durch plötzlich eintretende Not- und Unglücksfälle aus der Normalität ihres Lebens herausgerissen. Hier kommt der ehrenamtliche Notfallnachsorgedienst des DRK-Kreisverbands Rottweil zum Einsatz. Wie Alexander Huth, Kreisgeschäftsführer beim Roten Kreuz in Rottweil, informiert, richte sich das Hilfsangebot an Menschen, die nach einem besonders belastenden traumatischen Erlebnis momentan nicht in der Lage sind, dieses zu verarbeiten.

Neun ehrenamtliche Mitarbeiter, von der DRK-Landesschule in Pfalzgrafenweiler ausgebildet, wurden 2018 bereits zu 71 Einsätzen gerufen. Sie begleiten die Betroffenen in akuten Krisensituationen durch menschliche Nähe, Zuhören, Reden und Trösten. Die Notfallnachsorge versteht sich als psychische und soziale erste Hilfe, sie ist keine Therapie und zeitlich begrenzt.

Die Hilfesuchenden entscheiden selbst, ob und in welchem Umfang sie dieses Angebot wahrnehmen möchten. Das DRK bekommt für den Notfallnachsorgedienst keine Zuschüsse, die Einsätze sind kostenlos.