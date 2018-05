Rottweil Mensa: Hoffen auf einen Bewerber

Rottweil. Findet sich ein Caterer für die Verpflegung der Rottweiler Schüler? Beim Beschluss zur Ausschreibung der Mittagsverpflegung an der Achert-, der Eichendorff-, Johanniter-, Konrad-Witz- und Römerschule im Gemeinderat am Mittwoch wurde deutlich, dass dies angesichts der geringen Zahl an potenziellen Bewerber nicht einfach wird. Weil das Essen warm angeliefert werden muss, muss es ein regionaler Bewerber sein. Es habe jedoch vielversprechende Vorgespräche gegeben, so Fachbereichsleiter Bernd Pfaff zuversichtlich.

Nach der vorgeschriebenen europaweiten Ausschreibung und Vergabe (wir berichteten) soll auch die große Schulmensa an den Caterer angebunden werden. Bislang – und je nach Ausschreibungsergebnis vielleicht auch künftig – ist dies die Firma Happy Crazy.

FFR-Stadträtin Heide Friederichs enthielt sich der Stimme. Sie regte an, die Struktur der Schülerverpflegung mit externen Anbietern generell zu überdenken.