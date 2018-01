Rottweil Mehrkosten zu verschmerzen

Rottweil. Bei der Beratung des Investitionsplans am Mittwochabend war die Stimmung bestens – auch wenn bei den Ausführungen von Fachbereichsleiter Herbert Walter durchaus deutlich wurde, dass die Stadt weiterhin mächtige Aufgaben vor sich hat: Vom Verkehrskonzept über die Neugestaltung der Museumslandschaft bis zu Schul- und Brückensanierungen und dem Neubau eines Kindergartens auf der Spitalhöhe.

Eine Mammutaufgabe ist seit Herbst erledigt­ – und deutlich teuerer als erwartet: Die Mehrkosten beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses schlagen –­ Stand heute – mit 581 000 Euro zu Buche. Dies wurde vom Gremium einstimmig abgesegnet. "Wir denken, dass sich der Betrag noch reduziert", so Tiefbauamtsleiter Stefan Hermann, der die Überschreitungen – vor allem im Rohbaubereich (wir berichteten) – nochmals erläuterte. Das Gremium zeigt größtenteils Verständnis. "Vieles wurde ordentlich vergeben und abgerechnet. Es ist alles noch im Rahmen", so Günter Posselt (CDU). Dass aber der Projektsteuerer mit einem Plus von 100 000 Euro zu Buche schlägt und damit ein Drittel mehr kostet, sei deutlich zu viel. Für Peter Schellenberg (FWV) sind die 100 000 Euro geradezu "unglaublich". Dies sei auch mit der etwas längeren Bauzeit nicht zu erklären.

Ein deutliches Signal setzt der Gemeinderat in Sachen sozialer Wohnungsbau: Auf einen Antrag der Freien Wähler hin soll die Verwaltung prüfen, wo ältere Gebäude in den Ortsteilen oder freie Grundstücke für soziale Wohnbauprojekte gekauft werden könnten. Um schnell handlungsfähig zu sein, erteilte das Gremium die Zusage, 250 000 Euro außerplanmäßig bereitzustellen. Dass diese Aufgabe nicht so einfach sein wird, wusste Herbert Sauter (CDU) als Ortsvorsteher von Hausen aus Erfahrung zu berichten. Ergänzend sollte, so Arved Sassnick (SPD), auch in Neubaugebieten Platz vorgehalten werden.