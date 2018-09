Rottweil Mehrkosten bleiben unterm Strich geringer als erwartet

Rottweil. Keine bösen Überraschungen mehr brachten die Abrechnungen der Neubauprojekte Feuerwehrhaus Rottweil und Mehrzweckhalle Göllsdorf, die die Stadtverwaltung am Mittwochabend den Mitgliedern des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV) vorlegte. Die Abweichung zu den bisher bekannten Kosten war eine positive: Das Feuerwehrhaus bleibt unterm Strich fast 280 000 Euro unter der im Januar erwarteten Summe, nämlich bei knapp 7,8 Millionen Euro (neun Millionen Euro inklusive Grundstück). Gleichwohl erinnerte FWV-Stadtrat Hermann Breucha in der Ausschusssitzung am Mittwochabend daran, dass – vor dem Architektenwettbewerb – zunächst 5,5 Millionen Euro erwartet worden waren.