Rottweil Mehrere Straßen bleiben gesperrt

Kreis Rottweil. Die Feuerwehr war auf Sturm und Regen vorbereitet. Am Mittwochmorgen unterstützten der Rottweiler Stadtbrandmeister Frank Müller sowie vier weitere ehrenamtliche Kameraden die beiden hauptamtlich beschäftigten Disponenten auf der Leitstelle in Rottweil. "Seit 9.30 Uhr sind wir zur Verstärkung eingesetzt, so dass gewährleistet ist, dass jeder Notruf entgegengenommen werden kann", schildert Müller auf Nachfrage unserer Zeitung. Gegen 11.30 Uhr konnten die ehrenamtlichen Helfer wieder abrücken. Zu diesem Zeitpunkt berichtete Müller von 20 bis 30 Einsätzen im gesamten Kreis. Bis zum Abend waren es dann 80.

Grund dafür waren Dachziegel, die durch Windböen abgedeckt wurden, Gegenstände wie Mülleimer, Baustellenabsperrungen oder gar ein Gartentrampolin in Oberndorf, die auf Straßen gedrückt wurden, sowie Bäume, die Straßen versperrten oder auf Häuser und Stromleitungen fielen. Teils wurden auch abgestellte Autos durch herumwirbelnde Gegenstände, heruntergefallene Ziegel oder durch Äste von umgestürzten Bäumen beschädigt.

Bei einigen Verkehrsunfällen im Zusammenhang mit umgestürzten und auf den Straßen liegenden Bäumen kam es zu kleineren Blechschäden. In der Kaiserstraße in Rottweil wurde eine Fußgängerin von einem Auto gestreift. Ein Passat-Fahrer war von einem herunterstürzenden Ast abgelenkt worden und übersah so die Fußgängerin, die gerade im Begriff war, die Straße zu überqueren. Glücklicherweise war der Autofahrer aufgrund des stürmischen Wetters nur langsam unterwegs, so dass die Fußgängerin nur leicht verletzt wurde.