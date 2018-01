Rottweil Mehrere Häuser sind mit goldener Farbe beschmiert

Rottweil. In der Flöttlinstor­straße hat ein bisher unbekannter Täter mehrere Häuser mit goldener Farbe beschmiert. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, sucht sie nach einer Farbschmiererei am Vereinshaus der Bürgerwehr Rottweil nach Zeugen. Demnach sprühte der Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag und Montag in goldener Farbe Zeichen, ähnlich "Ü 30", an die Hauswand. Dadurch entstand laut Polizei am Vereinsheim der Bürgerwehr ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.