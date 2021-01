Rottweil Mehr "Sechser im Lotto" als die "Pest"

Die Hilfsangebote zu Beginn der Pandemie und Bürger, die sich rasch selbst organisierten, brachte die Philosophie des Dorfes ("Wir sind Neufra") zum Vorschein. Daher danke er auch jenen, die wieder einspringen und ältere Mitmenschen zur Impfung begleiten.

Immerhin ein kultureller Höhepunkt gelang trotz Corona. Das Kapfkreuz, das so viele Jahre in Vergessenheit geraten war, wurde in seiner ganzen Pracht wieder aufgestellt. An einem Standort, neben der Kirche, der zwar zu Anfang kritisiert, sich inzwischen aber als "perfekt" dargestellt habe. Das Projekt wurde von der Kreissparkassen-Stiftung gewürdigt und von ihr mit 3300 Euro bezuschusst, bedankte sich Schaumann.